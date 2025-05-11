Rümeysa Öztürk serbest

ABD’de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk mahkeme kararı ile serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk destek olan herkese teşekkür etti

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına gerekçe sunamadılar!

ABD Kongre üyeleri, Mahdawi ve Öztürk için ayakta: Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması "adam kaçırma"

ABD’li Profesör Phillips, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e destek olmak için açlık grevine başladı

ABD’de, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle haftalardır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün duruşmasından “kefaletle salıverilme” kararı çıktı. ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, yaklaşık 3 saat süren duruşmada tarafları dinlemesinin ardından, yaklaşık 6 haftadır Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Sessions, Tufts Üniversitesinde Fullbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk’ün gözaltına alınmasını gerektirecek, okulun internet sayfasında yazdığı bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatları tarafından “hiç bir kanıt sunulmadığını” ifade etti.

Kendisine gösterilen destek için teşekkür etti

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. CBS News’un haberine göre, Öztürk, tutulduğu Louisiana gözaltı merkezinden çıktığı sırada basına konuştu. Kendisine destek ve sevgi gösteren herkese teşekkür eden Öztürk, “Biraz yorgunum, bu yüzden biraz dinleneceğim ama burada olduğunuz için gerçekten minnettarım” dedi. Öztürk’ün gözaltı merkezinden çıktığı esnada birçok kişinin tezahürat yaptığı görüldü.

Vicdanlı sesler kazandı

X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayan Özel, Öztürk’ün serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ancak yaşanan sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herhangi bir müdahalede bulunmadığını vurgulayan Özel, “Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu” dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Filistin’deki zulme karşı çıktığı ve insanlık değerlerini savunduğu için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimiz serbest bırakıldı. Türkiye, Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edecek. Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz” açıklaması yaptı.

MEHMET KARA - ANKARA