Tam puan aldı mülâkatta elendi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görevde yükselme sınavında yazılıdan en yüksek puanı alan adaylar, sözlü sınavda düşük puan verilerek elendi.

Mülakat hukuka uygun değil Yazılı sınavda 97,968 puanla birinci olan aday, mülakatta 75 puan alarak yedeğe düşürüldü. 100 tam puan alan ve asil olarak yükselen isimler ise yazılı sınavda son sıralardaydı. Daha önce “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” 86 puanla otuz dokuz kişi arasından ikinci olan Mustafa Çiçek, mülakattan 65 alarak süreçten elendi. Mustafa Çiçek, “Mülâkatta herhangi bir soru sorulmadı. Sadece kendimi tanıtmam istendi” demişti. Bu olay, Türkiye’de kamu alımlarındaki mülaâkat adaletsizliklerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Haber Merkezi

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