Yoksulluğun çaresi adil sosyal devlet

Türk araştırmacı, yazar Yavuz Saltık, Karar Gazetesi’nde “Yoksulluk sarmalında Türkiye” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Saltık, “Mademki yoksulluk çok boyutlu yaşanıyor, yoksullukla mücadele de tüm boyutlarıyla savunulmalı ve bunu ancak siyaseti ekonomiden, ekonomiyi sosyolojiden, sosyolojiyi de hayattan kopuk görmeyen; yoksulluğun dinamiklerini katman katman açan; yoksul haneyi süzerek kadınıyla çocuğuyla genciyle yaşlısıyla engellisiyle işsiziyle gören; gördüğü her bir katmanı ayrı ayrı gündemine taşıyanlar gerçekleştirebilir! Bu yaklaşım, yoksullar için başlı başına bir alternatiftir ve hayat kurtarır. (…) Sanılanın aksine yoksulun en çok ihtiyaç duyduğu şey ona verilen gıda veya aynı destekler değil “kapsayıcı, âdil bir sosyal devlet” kavramıdır. Yardıma bağımlı yaşayan vatandaş kavramını hayatımızdan silmedikçe, yoksulu her anlamda güçlendirip onu o sarmaldan çıkarmadıkça bir fasit dairede döner durur bizim yoksulluğumuz…” dedi.