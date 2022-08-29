Aynı hataları yapmaya devam etmek

Tarihi hadiselerin tekerrür etmesi benzer hata ve yanlışların tekrarlanması sebebiyle oluyor.

Dünden bugüne değiştiğini zannettiğimiz fakat bir kesimde asla değişmeyen davranışlar var. Bahsettiğimiz mesele dindar görünen insanların yaptığı yanlışları o şahsa vermeyip dine hücum etmeye başlayanlar ve her fırsatta din düşmanlığını dışa vuranlardır.

Demokratikleştiğini zannettiğimiz fakat sonrasında sadece kendisi için demokrasiyi istediğini fark ettiğimiz büyük bir topluluğun varlığı inkâr edilemez. Yanlış lâiklik telakkilerini düzeltemeyerek din ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılmasını değil devletin dine karşı olmasını ısrarla isteyenler var. Emirdağ Lahikasında yer alan Başvekil Menderes’in Konya nutkunda söylediklerine karşı yapılan kara propaganda o yıllardan bugüne bazı şeylerin değişmediğini gösteriyor. Menderes, Konya nutkunda söylediklerinin kardeşi kardeşe kırdıracak bir mahiyette olduğu, bir kısmı sağ politikacılara meydan açtığı ve mukaddesatçılık yasağını ortadan kaldırdığı ve netice itibarıyla Türk inkılâplarının büyük esaslarından birini zedelediğini ifade edenler doğruyu anlamak ve görmek istememişlerdir. Menderes’in söyledikleri ise bütün gerçek demokratların düşündüğü ve uygulamaya çalıştığı doğru lâiklik algısıydı. “Şimdi size lâiklik telâkkimizden de bahsetmek istiyorum. Lâiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayrılması, diğer taraftan ise vicdan hürriyeti manasına gelir. Din ile siyasetin kat’î surette birbirinden ayrılması esasında en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur. Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk milleti Müslümandır. Ve Müslüman olarak kalacaktır. Evvelâ kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esasını ve kaidelerini öğretmesi, ebediyen Müslüman kalmasının münakaşa götürmez bir şartıdır. Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin pâyidar olabileceğine inanmıyoruz. En ileri milletlerin dahi din ile siyaset ve dünya işlerini birbirinden ayırdıktan sonra ne derece dinlerine bağlı kaldıklarını biliyoruz.” (Emirdağ Lahikası)

Yıllardır laikliği dinsizlik manasında uygulamaya çalışanlar bu milleti çok mağdur ettiler. İki tarafta da aynı hataları devam ettirenlere artık fırsat verilmemelidir. Demokratlar ise laikliği vicdan hürriyeti olarak anlamakta ve uygulamaktadır. Bu meselede uç noktalarda dolaşanlar demokrasi temelinde buluşarak artık yanlışlarını düzeltmek zorundadırlar. Aynı hataları yapmaya devam etmek bu kısır döngünün de devam etmesi demektir.