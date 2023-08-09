"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Afyonkarahisar’da yaz Kur’an kursu

Hasan KOÇ
09 Ağustos 2023, Çarşamba
Kız çocuklarımıza yönelik devam eden yaz Kur’an kursumuzda son günler.

Heyecan, şevk ve gayretle devam eden programımız da kız çocuklarım Kur’an-ı Kerim öğrenmekle birlikte Risale-i Nur, siyer ve adab-ı muaşeret derslerini de alıyorlar. Risale-i Nur’da öyle bir manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk, Risale-i Nur veriyor ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki Risale-i Nur kökleşiyor.” (Emirdağ Lahikası) 

Evet, çocuklar Kuran-ı Kerim ve Risale-i Nur ile isteyerek ve severek muhatap oluyorlar. İçerisindeki manevi lezzet maddi eğlencelerden daha cazip geliyor. Çocuklarımıza yönelik hizmetlerin bir ehemmiyetli noktası da Risale-i Nurun gelecek nesillere aktarılarak kökleştirilmesidir. Yani hepimiz ilk önce kendi çocuklarımız olmak üzere evlatlarımıza Risale-i Nurları emanet edeceğiz. Bu imani hizmeti onlara bırakacağız. Onlarında bu hizmeti, bu büyük emaneti taşıyabilmeleri için bütün yetişme ve yetiştirilme süreçlerinde nurları bir temel eğitim gibi almaları gerekiyor. Bu nedenle bütün himmet ve gayretimizi bu noktaya yoğunlaştırmalıyız. Yıllık planlarımızın en önemli noktasında çocuklarımız olmalı.

Çocuklara yönelik faaliyet ve hizmetlerin olmadığı yerler kalmamalı. Her hizmet merkezinden çocuklara yönelik neler yapıldığı paylaşılmalı. Çocuklarla alakalı daha yeni daha fazla neler yapılabileceği meşveretlerin öncelikli gündemi olmalı. Bu vesile ilimizdeki programa büyük bir fedakârlıkla iştirak eden ve bütün vaktini bu vazifeye vakfeden kardeşlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ihlaslı muvaffakiyetler diliyorum.

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dilene dilene ilaç istiyoruz

    Kur'an yakmaya izin verilemez

    Aşırı sıcaklar e-ticareti artırıyor

    Tatile gidemeyenlerin sayısı arttı

    'Kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz'

    'Kamu Toplu Sözleşmesi'de ön müzakereler tamamlandı

    Açıklanan rakam fiyasko

    İstanbul'da ulaşıma zam kararı - Okul servis ücretleri de zamlandı

    Samsun'da denizde kaybolan gençten acı haber

    TMO silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden 4'ünün tedavisi tamamlandı

    Rusya'da 14 farklı bölgedeki 278 yangın devam ediyor

    Üniversite tercih süresi bu gece sona eriyor

    Fransa'dan sonra en fazla biz sattık

    Elektriklinin lideri

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'

    Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış

    Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizim gözlerimiz ne zaman açılacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’an’a suikast planı ve Lozan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri (3)
    Genel

    Kur'an yakmaya izin verilemez
    Genel

    Dilene dilene ilaç istiyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Akıl ve teslimiyet ilişkisi nasıl kurulur?
    Raşit YÜCEL

    Selimiye Camiinin bülbülü
    Cevher İLHAN

    Ahlâkî tahribat devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.