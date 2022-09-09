6’lı masanın yanlış yapma lüksü yok

Millet İttifakı’nın temsilcileri olan 6’lı masa liderleri, önümüzdeki seçimi kazanmak istiyorlarsa demokrasiye, adalete, insan hak ve hürriyetlerine vurgu yapmaları, muhafazakâr seçmenin kafasını karıştıracak ve kendilerinden uzaklaştıracak açıklamalardan ve vaatlerden uzak durmaları lazımdır.

Bazı masa liderlerinin, bir yönüyle aile yapımıza zarar veren İstanbul Sözleşmesini tekrar geri getireceklerini vaad etmeleri, LGBT meselesini savunmaları, diğer bazı liderlerin “kaldırılan andımızı geri getireceğiz” şeklinde söylemleri onların lehlerine olmayacağını düşünüyorum.

Bu söylemler, her geçen gün ülkeyi daha derin bir krize sürükleyen AKP iktidarından bezmiş ve Millet İttifakı’na yönelmiş merkez sağ ve muhafazakâr kitlenin kafasını karıştırır. Bu kesim, AKP’den kopsa da bu vaatleri sebebiyle Millet İttifakından yüz çevirir, belki de sandığa da gitmez.

İngiltere, Bulgaristan ve Ermenistan’ın bulunduğu 11 Avrupa ülkesi, İstanbul Sözleşmesinin, aileyi tahrip sonucunu doğuracak bazı yönleriyle topluma zararlı olacağını kabul ederek onu imzalamayı reddetmişlerdir. Bazı maddeleri bizim değerlerimize uymayan bu sözleşmeyi, onları düzeltmede aynen geri getirmeyi vaat etmek Millet İttifakına faydadan ziyade zarar verir.

Güvenilir ilim adamları, LGBT meselesi insanlık fıtratından bir sapma olduğunu ifade ediyorlar. Bu işi bir insan hakkı olarak savunmak ve yapanları toplum nezdinde özendirici manada desteklemek doğru değildir. Bu desteği verenler, marjinal bir azınlık dışında toplumun çoğundan kabul göremezler.

6’lı masanın liderleri, demokrasi, adalet, insan hak ve özgürlükleri, kanun hakimiyeti ve şeffaflaşma üzerine yoğunlaşmalı, muhafazakâr seçmeni tedirgin ve rahatsız edecek söylemlerden kaçınmalı.

Bu söylemler, Cumhur ittifakına, özellikle AKP’ye önümüzdeki seçim kampanyasında istismar edeceği ve onların aleyhinde kullanacağı bir fırsat sunmaktadır. Onlar kendilerinden kopmaya başlayan kitleye, “Onlar iktidara gelirlerse bakın neler yapacaklarını vaat ediyorlar. Bu işlere razı mısınız?” diyecekleri aşikârdır.

Elhasıl: Önümüzde uçuruma giden yoldan son çıkışa benzer çok önemli bir seçim vardır. Bu seçimde istibdat ile demokrasi oylanacaktır. 6’lı masanın seçimi kazanması, demokrasinin kazanması ve Türkiye’nin kurtulması demektir. Onun liderlerinin yanlış yapma lüksü yoktur. Onların topluma verecekleri her yanlış mesaj, istibdat ve krizin devamına dolaylı katkı sağlayacağını unutmamaları lazımdır.