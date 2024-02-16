Demokratlar nasıl bu hale geldiler? - 8

1995 seçimlerinde 158 milletvekili kazanan ve birinci parti konumuna yükselen Refah Partisi ile, %19 oy oranıyla 135 milletvekili kazanan Doğru Yol Partisi, 28 Haziran 1996’da Necmettin Erbakan Başbakanlığında RP - DYP Koalisyon Hükümetini (REFAHYOL) kuruldular.

Derin odaklar, bu koalisyon ile yaşanması muhtemel olumsuzlukları gerekçe göstererek hem siyasal İslâm akımına, hem de onlarla iş birliği yapan Demokrat Misyona darbe vurmayı hedefliyorlardı.

Nitekim olaylar onların bekledikleri gibi cereyan etti. RP’lilerin düzenledikleri bazı toplantılarda partililerin “Şeriat isteriz. Komutan Erbakan” sloganları atmaları; Başbakan Erbakan’ın Başbakanlık Konutunda iftar vermesi derin odakların hükümete karşı harekete geçmek için önemli kozlar verildi.

Ordu yönetimi, “irtica geliyor” bahanesiyle harekete geçerek, 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Toplantısında Refahyol Hükümetine dinî müesseselere baskı kurmaya ve dinî hizmetleri engellemeye dönük kararları aldırdılar. Daha sonra onların tehdit ve şantajları neticesinde Hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Onun yerine Mesut Yılmaz Başbakanlığında Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve DYP’den ayrılanların kurduğu Demokrat Türkiye Partisi’nden oluşan ANASOL – D Koalisyon Hükümeti kuruldu. (tr.wikipedi.org)

Bu Hükümet, 28 Şubat Kararlarını acımazsızca uygulamaya koydu. Bu kararların devreye sokulmasıyla Nur Talebelerin ve diğer cemaatlerin 30 – 40 yıl boyunca yaptıkları dinî hizmetler onlarca yıl geri gitti.

Derin odaklar, Refah Partisini iktidara taşımakla bir taşla birden fazla kuş vurdular; hem o ana kadar yapılan dinî inkişafa, hem de bu inkişafa yol açan Demokrat Misyona ağır darbeler vurdular. Onların asıl hedefi siyasal İslâm akımından ziyade, Demokrat Misyonunu siyaset sahnesinden silmek idi.

18 NİSAN 1999 SEÇİMLERİ

Bir taraftan REFAHYOL Koalisyonu safhasında sergilenen dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan yersiz ve dengesiz söz ve tavırların faturasının onlara kesilmesi, diğer taraftan DYP’nin yönetim makamlarına gelen ve misyon şuurundan uzak bulunan tecrübesiz şahısların süreci yönetememeleri, 28 Şubat sürecinde demokratların derin bir yara almalarına yol açtı.

18 Nisan 1999 Seçim öncesinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın dış derin odaklar tarafından Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmesiyle halkın teveccüh ettiği DSP, %22 oy oranıyla 136 milletvekili kazanarak birinci parti konumuna yükselirken DYP, % 12 oy oranıyla 85 milletvekili elde etti ve barajı aşan beş partinin sonuncusu oldu.

Seçim sonrasında Demokratlar yönetim dışında bırakılırken, Bülent Ecevit Başbakanlığında DSP, MHP, ANAP’tan oluşan Hükümet koalisyonu kuruldu. 28 Şubat kararlarını acımasızca hayata geçiren bu Hükümetin kurulmasından yaklaşık 3 ay sonra 19 Ağustos 1999’da, yirmi bine yakın can kaybının yaşandığı Gölcük merkezli 7.4 şiddetinde Büyük Marmara Depremi vuku buldu.

(Devam edecek)