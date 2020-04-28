Nelere vesile oldun şu zamanda

Kalpler feyizyab oldu üç aylar ve Ramazanda

Getirdin bir araya şarkı garbı

Ey korona

Şimdi sayende üç kıt’a bir arada.

Üstad Hazretleri’nin maymuna yazdığı mersiye misali koronaya da bir şeyler karalamak hakkıdır diye düşünüyorum. Şiire kabiliyetim olmadığından sırf meseleye dikkat çekmek için ancak bu kadar yazabildim.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere korona vesilesiyle üç kıt’a bir aradayız.

Dershanelerimizde birçoğumuzun bir araya gelememesiyle duyulan ihtiyaç, derslerimizin, irtibatımızın devam etme lüzum ve arzusuyla başlatılan süreç şu mübarek 3 aylarda hassaten Ramazanda hepimizi mesrur etti. Teknoloji nimetinden istifade ederek kalabalık gruplar halinde tek bir zeminde görüşme imkânına sahip olduk.

Kimimiz bulunduğu mahalde Yeni Asya cemaati olmadığından derslere gidemezken, kimimiz ancak haftada bir derse katılabiliyorken, bir kısmımız çalıştığından dolayı dilediği gibi iştirak edemezken, kimimiz yalnızca kendi mahal dersine katılabiliyorken, bir kısmımız da başka il ve ilçelerdeki cemaat ablalarımızı ve kardeşlerimizi çok arzu etse de ziyaret programlarına katılamazken gel gelelim Cenabı Hak bu duruma Üstad Hazretleri’nin dediği gibi ‘Bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir’ hakikatiyle bir son verdi. Şimdi ise hafta içi ve hafta sonları yapılan online derslerle Nur derslerine katılamamanın getirdiği bütün sıkıntıları büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Bırak derse gidememeyi, bırak mahallinde sınırlı kalmayı, bırak diğer şehirlerdeki kardeşlerini görememeyi şimdi oturduğumuz yerden başka bir kıt’ada bulunan Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da, Avusturya’da yahut Türkiye’nin bir ucunda yaşayan İzmit’ten Siirt’e, İzmir’den Diyarbakır’a, İstanbul’dan Mardin’e, Ordu’dan Mersin’e kadar kardeş ve ablalarımızı tanıyıp onlarla aynı zeminde ders dinleyip görüşebilme imkânına sahip olduk.

Bir musîbet bu kadar güzel neticeler doğurabilirdi ancak. Elbette ki her birimiz dershanelerimizi, kucaklaşmayı, musafaha yapmayı ders sonrası sohbet-i ihvanda bulunmayı çok özledik.

Lâkin Cenab-ı Hakk’ın şu musîbet zamanında sunduğu bu nimetten azamî derecede istifade eder olduk. Yapılan online derse iştirak edebilmek hiç dinlemediğimiz, yahut epeydir göremediğimiz ablalarımızdan kardeşlerimizden istifade edebilmek, hem ruhlarımıza, hem kalplerimize yepyeni ufuklar açtı.

Farklı bakış açıları kazandırdı. Nurlar’ı okurken yepyeni nazarlar sundu bize. Öncelikle bize şu musîbet zamanında dahi bu sürura gark eden Rabbimize şükürler olsun diyorum. Sonrasında buna vesile olan en başta İzmit, Nevşehir ve İzmir vs. bu sisteme maddî manevî katkıda bulunan bütün abla, abi ve kardeşlerden Allah razı olsun diyorum.

Bir kısmımız bu musîbetin güzel neticelerinden istifade ederken bununla hastalık cihetiyle yahut başka yönlerden sıkıntılara duçar olup imtihan olan mü’min kardeşlerimize Allah’tan yardım ve şifa diliyorum.

Ve son olaraksa Cenab-ı Hak’tan şu musîbeti hayırla üzerimizden kaldırmasını ve çok yakın bir zamanda hepimizi tekrardan bir araya getirmesini niyaz ediyorum.