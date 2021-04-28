"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Erken gevşeme, geç kapanma

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Nisan 2021, Çarşamba
Kovid salgınının hayatımızı alt üst edip düzenimizi tamamen değiştirdiği 14 aya yakın zaman zarfında iktidarın bu süreci yönetme şekli giderek daha fazla tartışılıp eleştiriliyor.

Özellikle neye göre belirlendiği anlaşılamayan ve çelişkilerle dolu sokağa çıkma yasakları ile sadece belli yaş gruplarına getirilen kısıtlamalara bir türlü anlam verilemezken, camilerde “Cuma’ya izin, teravihe yasak” ve tıklım tıklım toplu taşımaya devam gibi tuhaflıkların da herhangi bir mâkul izahı bulunamıyor.

Gündüz herkes yüz yüze bırakılırken, sokak yasağının, büyük çoğunluğun zaten eve çekildiği gece saatlerine tahsis edilmesinin de.

Bu ve diğer çelişkileriyle birlikte “tedbir” ve “kısıtlama”ların geçen Mart’ta “normalleşme” adına gevşetilmesi, yol açtığı sonuçlarla son dönemin en fazla eleştirilen kararı oldu.

Yine aynı dönemde, maske ve mesafe için halkı sürekli uyaran ve uymayanlara cep yakıcı para cezaları kesen iktidarın, kendi parti kongrelerinde bu kuralları göz göre göre hiçe sayıp çiğnemesi de tepkiyle karşılandı.

İl ve ilçe kongreleri de, büyük kongre de yoğun kalabalıkların katıldığı lebaleb dolu salonlarda gerçekleştirildi. Ve bu durum, kırmızıya boyanan ilk bölge olan Karadeniz’de ortaya çıktı. Sonra her yer kırmızıya döndü.

Buna rağmen tedbir alınmadı.

Sonucu, katlanarak artan vak’a ve vefat sayıları olarak tezahür edince, Ramazan’a girerken iki hafta için kısmî kapanma ilan edildi; ama bunun yeterli olmadığı görüldüğü için bu defa bayram günlerini de içine alacak şekilde tam kapanma kararı alındığı duyuruldu.

Ve bu karar bazı iktidar gazetelerinde “Güzel bir yaz için” şeklinde gerekçelendirildi.

Belli ki asıl maksat, geçen yaz olduğu gibi bu defa da turizm sezonunun kurtarılması.

Gidişatın Rusya dahil birçok ülkeyi Türkiye’ye turist göndermeme kararı almaya sevk ettiği bir tablo oluştu ve bunun da sorumlusu “zamansız gevşeme” kararı almış olan iktidar.

Turizmi kurtarmak için gösterdiği hassasiyeti bayramdan esirgeyip milleti Ramazan Bayramında da ev hapsine mahkûm eden iktidarın bu yaklaşımı, çelişkileri, çifte standartları, öngörüsüzlüğü için ne denilse az.

Vaziyet bu iken hâlâ milletin gözünün içine baka baka “Salgınla mücadelede en başarılı ülkeyiz” nutuklarının atılabilmesi için de...

Okunma Sayısı: 464
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kapanma VAR destek paketi YOK

    Esnaf kredi değil, hibe istiyor

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli

    Provokatörün dokunulmazlığı kalktı

    4 milyon öğrenci EBA’yı kullanamadı

    Küresel salgının ABD'deki son 24 saati

    TBMM, Biden'ın 'soykırım' nitelemesini kınadı - Bildiriye HDP ret oyu verdi

    Thodex soruşturmasında yeni gelişme

    Basın kartı keyfîliği TGC raporunda

    İstanbul’da hava kirliliği azaldı

    'Yoksulluğa kalıcı çözüm için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım'

    İslamofobik saldırıya tepki: Müslüman toplumunun yanındayız

    Avrupa Müslüman Forumu’ndan Biden’a “soykırım” tepkisi

    Ermeni terör örgütü ASALA’yı kınayan paylaşımı beğendiği için istifa ettirildi

    Pentagon: Askeri ilişkiler etkilenmez

    Şehid Mehmet Kıvık dualarla uğurlanıyor

    Yunanistan aleyhinde AİHM'e dava açıldı

    Myanmar'da darbe gösterileri sürüyor: Ölü sayısı 753'e yükseldi, yüzlerce gözaltı var

    Ortak acıların ilacı hukuk ve demokrasi

    Bakanlıktan 'Tam Kapanma' genelgesi yayınlandı: Kimler kısıtlamadan muaf tutulacak?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken gevşeme, geç kapanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların darbe hazırlığı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Zübeyir Ağabey; Mutlak vekillik hamallık ve hizmetkârlıktır
    Cevher İLHAN

    Demokrasi ve hukuk askıda
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslüman’a rahmet dilenir mi?
    Cenk ÇALIK

    Hastalıkların dâvetçisi: Karışık yemek
    Faruk ÇAKIR

    AB yolu yokuş mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Biden’in saçmalığı, Ermeni çeteleri ve tehcir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.