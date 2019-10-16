“Gizli anayasa” ile yola devam

Son MGK toplantısı sonrası yapılan açıklamada “Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin millî güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur” cümlesi de yer aldı.

Konu, medyada “Kırmızı kitap güncellendi” gibi başlıklarla sunuldu ve PYD-YPG’nin de tehdit kapsamına alındığı gibi ifadeler kullanıldı. Ama belge şimdiye kadarki gibi yine gizli olduğu için işin aslı öğrenilemedi.

Cumhurbaşkanı sorulara verdiği cevapla bu gizliliği bir kez daha hatırlatmış oldu:

“MGK belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz.”

Buna rağmen, iktidar yorumcularından eski devirlerde siviller üzerindeki askerî vesayetin önemli araçlarından biri olan kırmızı kitap-gizli anayasa güncellemesinin “son derece normal bir şekilde” gerçekleştiği yönünde değerlendirme yapanlar oldu.

Bu görüşe göre, gelinen nokta asker-sivil ilişkilerinin normalleşmesini ifade ediyor.

Peki, gerçek durum da öyle mi?

Eğer öyle ise, MGSB’nin her zamanki gibi en başta Meclise bypass yapılarak eski usûllerle hazırlanmaya devam edilmesi ve gizliliğin ısrarla sürdürülmesi nasıl izah edilebilir?

Gelişmiş demokrasilerde de devletlerin millî güvenlik belgeleri var; ama bunlar, son derece sınırlı bazı istisnalar hariç tutularak parlamentoların, hattâ kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Ama bizde hâlâ gizleniyor.

Eski DYP’li Mehmet Dülger, bir ara vitrininde yer aldığı AKP’nin milletvekili iken bu işi ciddî şekilde sorgulamış; ama sorularına cevap alamadığı gibi, kuvvetle muhtemeldir ki, bu çıkışları sebebiyle dışlanmış ve bir daha aday gösterilmeyip tasfiye edilmişti.

Güvenlik eksenli devlet politikalarının şekillendirilmesinde belirleyici rolü olan bu esrarengiz belge için Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Hukuk devletinin normlar hiyerarşisinde yeri yok” demişti (Cemaat ve İktidar kitabımız, s. 73).

Rahmetli Demirel çok eleştirildiği 28 Şubat’taki tavrını izaha çalışırken ısrarla “MGK zabıtları açıklansın, orada kimin ne dediği ve ne yaptığı ortaya çıksın” çağrısı yapmıştı.

Ama derin yapı buna bir türlü yanaşmadı.

Gizlilik, tek adam rejimiyle pekişen MGK düzeninin operasyonlarıyla birlikte devam ediyor.