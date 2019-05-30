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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

8. Kısa Film Senaryo Yarışmasının ödülleri belli oldu

30 Mayıs 2019, Perşembe 23:34
Şuurlu Öğretmenler Derneği ÖĞ-DER’in düzenlediği Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteklediği 8. Kısa Film senaryo yarışmasında ödül alan isimler belli oldu.

Bu sene konu olarak başta anne olmak üzere baba, abi, abla, dede gibi bütün aile fertlerini kapsayan yarışmaya gelen senaryoları jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda birinciliği Ankara’dan ‘Masal’ adlı eseriyle Ali Aydemir kazandı. İkinciliği Bursa’dan ‘Basamak’ adlı eseriyle Hüseyin Seçgin alırken 3.lüğü ise Zonguldak’tan ‘Çınarımızın Gölgesinde’ adlı eseriyle Umut Ateş aldı. Yarışmanın ödül töreninin 1 Haziran’da Başkent Öğretmenevinde yapılacağı belirtildi.

Ankara- Ahmet Terzi

 

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