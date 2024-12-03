Ankara Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz

Yeni Asya neşriyat yazarlarından Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir fuarda kitaplarını imzalayarak, okuyucuları ile sohbet etti.

Babacan, Yeni Asya standını ziyaret etti

ATO Congresium’da devam eden 21. Kitap Fuarı yoğun ziyaretlerle devam ederken yazarlarımız Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti.

250’yi aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuara ilgi yayınevlerini memnun ediyor; diğer taraftan yayınevleri, kağıda gelen büyük zamlardan sonra kitap maliyetlerinin artması satışların fazla olmamasından dert yanıyor.

Büyük bir ekonomik krize rağmen vatandaşlar kitaba para ayırıyorlar. Her yıl iki sefer yapılan ve yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar bugün sona erecek. 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuarın son gününde kitaplarda daha fazla indirim yapılması bekleniyor.

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı ziyaretçilerin ilgisi ile karşılanıyor. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunarken, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat B-703 numaralı standa beklediklerini ifade ediyor.

YASİN ÖZER - ANKARA