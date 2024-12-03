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3 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Babacan, Yeni Asya standını ziyaret etti

03 Aralık 2024, Salı 02:23
DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Yeni Asya’nın demokrasi, hak, hukuk, adalet, hürriyetler ve Avrupa Birliği ile ilgili yayınlarını yakından takip ettiğini belirterek, Kâzım Güleçyüz’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, ATO Congresium’da devam eden 21. Kitap Fuarı’da Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etti. Yeni Asya’nın demokrasi, hak, hukuk, adalet, hürriyetler ve Avrupa Birliği ile ilgili yayınlarını yakından takip ettiğini belirterek, tebriklerini iletti.

Ülkenin her zamankinden çok demokrasi, adalet ve hürriyetlere ihtiyacının olduğunu söyleyen Babacan, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi için partilerin demokrasi ittifakında buluşmasının önemine temas etti. AB içinde bazı ülkelerin AB standartlarının dışına çıkmasını hesaba katmadan Türkiye’nin AB kriterlerini yerine getirmesini bir demokrasi ve hürriyetler birliği olan AB’ye girmesi için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi. Şu anki AKP’nin böyle bir derdinin olmadığını da ifade eden Babacan, Türkiye’nin mutlaka demokrasi, hukukun üstünlüğü, hürriletleri ve adaleti tesis etmesi gerektiğini de söyledi. Kâzım Güleçyüz’e geçmiş olsun dileklerini de ileten Babacan, bir an önce hürriyetine kavuşması gerektiğini söyledi.

Babacan’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara ise, Yeni Asya’nın yayın çizgisi ve yayınları hakkı bilgi verirken, yayınlarımızdan hediye etti.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

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