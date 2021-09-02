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2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Köprü dergisi makale yarışması sonuçlandı

02 Eylül 2021, Perşembe 02:43
Risale-i Nur Enstitüsü Köprü Dergisi ‘Kadın’ konulu makale yarışması sonuçlandı. Dereceye girenler yarışmayla ilgili düşüncelerini aktardı.

2021 Yılı Risale-i Nur Enstitüsü Köprü Dergisi makale yarışması sonuçlandı. Yarışmaya bu yıl da ilgi büyük oldu. Özellikle hanım okuyucularımızdan önceki senelere kıyasla daha fazla başvuru aldık. Birbirinden kıymetli makaleler teslim edildi.

Yarışmacılarımız öncelikle Köprü Dergisi’nin Kış 2011 “Kadın” konulu sayısını okudular. Bu sayıdaki 9 makale için kısa bir değerlendirme yaptılar. Ardından da Risale-i Nur Külliyatı, Köprü Dergisi “Kadın” sayısındaki makaleler ve diğer kaynaklardan yararlanarak kendi makalelerini yazdılar.

Bu makalelerden bazılarını Köprü Dergisi’nin önümüzdeki sayısında görme imkânı bulacağız. Köprü Dergisi makale yarışmasında Emine Bakırlıoğlu, “İki Pencereden Kadın” adlı makalesiyle birinciliğe; Hüseyin Yürekli “Tesettürün Şer’i Hikmetleri ve Maksatları” adlı makalesiyle ikinciliğe lâyık görüldüler. Yarışmamızda bu sene üçüncülüğü iki makale paylaştılar. Kübra Ünüvar “İslâm ve Ekonomide Kadının İncelenmesi”, Merve İriyarı “Konfüçyanizm Etkisindeki Kore’de Kadınların Değeri” adlı makaleleriyle üçüncülüğe lâyık görüldüler.

Yarışmalar gençleri teşvik için fırsat

Yarışmada ilk üç dereceye giren Emine Bakırlıoğlu, Hüseyin Yürekli, Kübra Ünüvar ve Merve İriyarı’ya yarışmayla ilgili düşüncelerini sorduk. Yarışmacılarımızdan aldığımız cevaplar şöyle:

Emine Bakırlıoğlu: 

“Asrın hastalıklarının bir reçetesi hükmünde olan Risale-i Nurlar’ı başka ilimlerle de kaynaştırmak ve Kur’ânî hakikatlere akademik bir bakış açısı sunabilmek için Köprü Dergisi oldukça güzel bir zemin. Yapılan yarışmalar da gençleri buna teşvik etmek için bir fırsat. ‘Kadın’ konusu gibi güncel ve tartışmalı bir konuyu ele almak benim için ilginç bir tecrübe oldu. Bu makaleyi hazırlarken kendi dünyamda da bu konunun hâlâ netliğe kavuşmamış bir konu olduğunu gördüm. Çalışma süresince kendi düşüncelerimi yeniden tartma fırsatım oldu. Bir yazıdan en çok istifade eden kişinin, onun yazarı olduğunu düşünüyorum. Beni istifadeye sevk ettikleri ve âlemimde yeni pencereler açılmasına vesile oldukları için Risale-i Nur Enstitüsü’ne ve danışmanım Yasemin Güleçyüz’e teşekkür ederim.” 

Hüseyin Yürekli: 

“Öncelikle bu yarışmayı düzenleyen ve makalemi ödüle lâyık gören Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi’ne şükranlarımı sunarım. Belli bir süredir ilahiyat alanında araştırmalar yapmaktayım. Bu yarışma sayesinde kendimi geliştirme fırsatı buldum. Makalemi yazarken ibadetlerin hikmetleri ve maksatlarına yoğunlaşarak yeni bir bakış açısı kazanmaya çalıştım. İbadetlerin hikmet ve maksatlarının aklî ve mantıkî izahlarla açıklanmasının, ahir zaman insanının İslâm’ı anlamasına büyük katkı sunduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca ülkemizdeki gençlerin ilmî, fikrî ve imanî açıdan kendini geliştirmesi için bu tarz makale yarışmalarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.” 

Kübra Ünüvar:

“En başta şunu ifade etmek istiyorum ki; Köprü Dergisi’nin her yıl özenle yaptığı bu yarışma çok kıymetli ve bu kıymetli yarışmada beni dereceye lâyık gören Köprü Dergisi ekibine çok teşekkür ediyorum.  Her yıl neredeyse başvurduğum bu yarışmaya, bu sene ciddî manada çalışmak ve üzerinde yazmak nasip oldu. Konusu itibariyle oldukça dikkatimi çeken ve günümüzde de üzerinde en çok konuşulan, yorumlar yapılan bir konu olması sebebiyle üzerinde çalışma yapmak istedim. Ekonomi alanında yüksek lisans yaptığım için kadın konusunu ekonomik anlamda ele almanın doğru olacağını düşündüm. Öncelikle insanın neden yaratıldığı ve bu insandan 2 farklı türün kadın ve erkeğin yaratılması, kadın erkek arasındaki farklılığın ve bu farklılığın aslında bir üstünlük ya da alçaklık değil birbirini tamamlayıcı yönde olması, Asr-ı Saadet’te ekonomik anlamda kadınların durumu, Risale-i Nur’da Üstad Hazretleri’nin bu konudaki ilginç tesbitleri benim yazdığım makalenin ana konularını oluşturdu ve bu çalışma bana çok şey kattı. Cenab-ı Hak bize verdiği her özelliği, her nimeti doğru okumayı nasip etsin. Yarışmaya katılan diğer bütün arkadaşları da tebrik ederek, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.” Merve İriyarı: “Güzel bir yarışmaydı. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

İSTANBUL 

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