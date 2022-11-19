Mersin’de narenciye festivali

Mersin Uluslararası Narenciye Festivali, pandemi arasının ardından 8’inci kez yapıldı. İlk 3 saatinde katılımcı sayısının 50 bine ulaştığı festival büyük ilgi gördü.

‘Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır’ sloganı ile düzenlenen 8. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Yenişehir İlçesi Sahil Bandı’nda yer alan Kültür Park’ta düzenlendi. Türkiye’de narenciye ürünlerinin bizzat kendisinin süsleme aracı olarak kullanıldığı ilk ve tek festival olan Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’nde 70 bin dönüm alan üzerine kurulan figür ve alan süslemelerinde 100 bin kilogram ağırlığında 500 bin adet narenciye ürünü kullanıldı. Festival hazırlığında günde ortalama 70 kişi ile 10 bin saati aşan iş gücü görev yaptı. Açılan stantlarda yöresel ürünler ve el emeği çalışmalar da görücüye çıktı. Greyfurt, portakal ve limonla süslenen kuş, tren, ahtapot, ejderha, balina, denizaltı ve helikopter figürleri de Mersinlilerin festival alanındaki fotoğraf stüdyosu haline geldi. Vatandaşlar figürlerin önünde fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Mersin - Yeni Asya

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