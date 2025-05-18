Çarşamba Kitap Fuarı başlıyor

Çarşamba Kitap Fuarı, 19 Mayıs’ta açılıyor. Yeni Asya Neşriyat da yazar ve eserleriyle fuarda yer alacak.

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen 7. Kitap Fuarı 19 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak ve 27 Mayıs Salı gününe kadar sürecek. Yapılan açıklamada, fuarda yerel ve ulusal yazarlar, söyleşiler, paneller, imza günleri, çocuk programları, tiyatro etkinlikleri ve daha birçok kültürel faaliyetin yer alacağı bildirildi. YENİ ASYA NEŞRİYAT ÇARŞAMBA KİTAP FUARINDA 7.’si düzenlenen Çarşamba Kitap Fuarında Yeni Asya Neşriyat da yerini alıyor. 12 metrekarelik stantta yer alacak olan Yeni Asya; Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân mealleri, Peygamber Efendimizin (asm) hayatı, aile, gençlik, çocuk kitapları ve içtimaî konularda birçok eseri okurlarla buluşturacak. Ayrıca, Yeni Asya yazarlarından eğitimci Selahattin Yaşar, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde stantta bulunarak kitaplarını imzalayacak ve okuyucularıyla sohbet edecek. Samsun/Yeni Asya

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