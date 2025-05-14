Sivas’ın Zara ilçesinde haftada bir gün kurulan semt pazarında, alış verişe dualarla başlanılıyor.

Zara İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan uygulama ile ilçe merkezinde her hafta Salı günleri kurulan semt pazarı, İlçe Müftülüğü personellerinin yaptığı dualarla açılıyor. Konu hakkında açıklama yapan İlçe Müftüsü Yunus Güleç, şunları kaydetti: “Ahilik ruhunu canlandırmayı amaçlayan bu projemizle toplumun kalbi olan pazarlarda dualar ve aminler de yankılansın istedik. Bu fikir aslında manevî değerlerimizi gündelik hayatın tam merkezine taşıma, madde ile manayı aynı çatı altında buluşturma arzusuyla ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımız sadece alışveriş yapmaya değil, dua almaya da geliyor artık Pazar yerine. Geçtiğimiz hafta Salı günü ‘Pazarımda dua var’ projemizin ilkini gerçekleştirdik” Haber Merkezi

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