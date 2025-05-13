"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

350'den fazla tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcı: Gazze'deki soykırıma kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz!

13 Mayıs 2025, Salı 17:04
Dünya genelinde 350'den fazla tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek kınadı.

Ellerinde kalan bozuk bakliyatları öğüterek ekmek yapıyorlar...
İsrail, ABD planına sadık kalacak
Filistinli Anneler tüm annelere seslendi: Bize destek olun
Ya bomba, ya açlık
Nazi tarzı toplama kampları kuracak İsrail’e Avrupa'dan ablukayı ''derhal'' kaldır çağrısı!

 

Variety dergisinin haberine göre, sanatçılar, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Fatma Hasune​​​​​​​ için bir açık mektup yayımladı.

Mektupta, Gazze'deki soykırıma sessiz kalamayacaklarını belirten sanatçılar, sinemanın adaletsizliklerle mücadelede bir araç olması gerektiğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını kınayan sanatçılar, Akademi'nin tepkisizliğini eleştirdi.

Aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış 350'den fazla yönetmen, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak, "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetmişti. Hasune'nin saldırıları konu alan belgeseli Cannes Film Festivali'nde gösterime girecekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hava kirliliği sebebiyle İran'da her yıl 50 bin çocuk ölüyor'

    Ekrem İmamoğlu'na diplomasının iptal kararı tebliğ edildi

    Denizli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

    'En riskli yerler: Zayıf zeminler ve dere yatakları' - 'Domates alırken gösterdiğimiz hassasiyeti ev alırken de göstermeliyiz'

    350'den fazla tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcı: Gazze'deki soykırıma kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz!

    Trump, Suudi Arabistan'da

    Pakistan: Hindistan'ın saldırısında 40 sivil şehit oldu

    Kurbanlık satışları besiciyi de mennun etmedi

    İsrail, Lübnan topraklarını da ihlal etmeye devam ediyor

    'Herkes böyle Şehit olarak ölemez, Mevla neylerse güzel eyler'

    Modi: Pakistan'a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık

    Ellerinde kalan bozuk bakliyatları öğüterek ekmek yapıyorlar...

    Ateşkesin ardından Azad Keşmir'de son durum?

    Witkoff: Netanyahu hükümeti Gazze'deki savaşı uzattı

    AB: ABD ile Çin'in uzlaşmasını memnuniyetle karşıladık

    Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Kalıcı çözüm için Türkiye'nin demokratikleşmesi şart

    Papa’dan Gazze duası

    Yaz meyveleri el yakacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanın bir nevi cenneti aile hayatıdır
    Cevher İLHAN

    Siyasî operasyonlar boşta…
    Ahmet BATTAL

    Bir hak arama serüveni: Yeşilada-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mihenge vurmadan alışveriş de yapmayın
    Genel

    PKK’lılar işsiz kalacak
    Naci TEPİR

    Karma eğitim tuzağı
    Ahmet ÖZDEMİR

    Acaba şeytanlar ne yerler, ne içerler?
    Süleyman KÖSMENE

    Zamanın göreceli oluşu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.