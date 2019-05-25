Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Yemin olsun Tûr’a. Ve neşredilmiş sayfalar üzerine satır satır yazılı kitaba.

Tûr Sûresi: 1-3. HADİS: Kim bir topluluğu severse, Allah onu o toplulukla birlikte haşr eder.

Camiü’s-Sağir, No: 8317

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