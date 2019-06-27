Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O kendi keyfine göre de konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler.

Necm Sûresi: 3-4

HADİS:

Sizden bir iş için tayin ettiğimiz kimse, bizden bir iğne ve daha ufağını bizden saklarsa bu, haksız kazanç olur ve Kıyamet Günü’nde onu öder.

Camiü’s-Sağir, No: 8416