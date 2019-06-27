27 Haziran 2019, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O kendi keyfine göre de konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler.
Necm Sûresi: 3-4
HADİS:
Sizden bir iş için tayin ettiğimiz kimse, bizden bir iğne ve daha ufağını bizden saklarsa bu, haksız kazanç olur ve Kıyamet Günü’nde onu öder.
Camiü’s-Sağir, No: 8416
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