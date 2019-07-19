Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahimlere döküldüğünde bir damla sudan erkek ve dişi çiftleri yaratan O’dur. Necm Suresi 45-46 HADİS: Kim bilgisizce fetva verirse, göğün ve yerin melekleri ona lânet okur. Camiü's-Sağir Hadis No: 8491

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