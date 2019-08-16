Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üzerlerine, onlar helâk oluncaya kadar uğursuzluğu devam eden günlerde gürültülü ve dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Kamer Sûresi: 19 HADİS: Kim kendisini büyük görür ve böbürlenerek yürürse, Allah’ın huzuruna Allah kendisinden gazap etmiş olarak varır. Camiü’s-Sağir, No: 8598

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