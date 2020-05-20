Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey îmân edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda alış verişi bırakın ve Allah’ın zikrine koşun. Eğer bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

Cuma Sûresi: 9

HADİS:

Baş için kulak ve göz ne ise Ebu Bekir ve Ömer de benim için öyledir.

Camiü’s-Sağir, No: 69