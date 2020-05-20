20 Mayıs 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey îmân edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda alış verişi bırakın ve Allah’ın zikrine koşun. Eğer bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Cuma Sûresi: 9
HADİS:
Baş için kulak ve göz ne ise Ebu Bekir ve Ömer de benim için öyledir.
Camiü’s-Sağir, No: 69
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