Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın yolundan sapıp dalâlete düşeni de, doğru yolda ve hidâyette olanı da Allah hakkıyla bilir. Kalem Sûresi: 7 HADİS: Allah’a en sevimli eviniz, içinde ikram gören bir yetimin bulunduğu evdir. Camiü’s-Sağir, No: 135

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