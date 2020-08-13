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13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

13 Ağustos 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın yolundan sapıp dalâlete düşeni de, doğru yolda ve hidâyette olanı da Allah hakkıyla bilir.

Kalem Sûresi: 7

HADİS:

Allah’a en sevimli eviniz, içinde ikram gören bir yetimin bulunduğu evdir.

Camiü’s-Sağir, No: 135

Okunma Sayısı: 135
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