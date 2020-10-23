Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanların senin hakkında söylediklerine sabret ve kötülüklerine karşılık verme ve onlara aldırış etme. Onlardan güzel bir şekilde uzak dur. Müzzemmil Sûresi: 10 HADİS: Allah bir kul hakkında hayır dilerse, ona insanların ihtiyaçlarını gördürür. Camiü’s-Sağir, No: 218

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