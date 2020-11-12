Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ay tutulur. Güneş ve ay bir araya gelir. İnsan şaşkınlığından “Nereye kaçayım?” der. Hayır! Artık sığınacak yeri yoktur. Kıyamet Sûresi: 8-11 HADİS: Birinize, bir yere girmek için üç defa izin istediği halde izin verilmezse geri dönsün. Camiü’s-Sağir, No: 248

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