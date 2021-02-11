11 Şubat 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman eden ve salih amel işleyenler için altlarında ırmaklar akan Cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur.
Bürûc Sûresi: 11
HADİS:
Ayın üç gününde oruç tutacaksan on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günlerinde tut.
Camiü’s-Sağir, No: 399
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