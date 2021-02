Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman eden ve salih amel işleyenler için altlarında ırmaklar akan Cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur.

Bürûc Sûresi: 11

HADİS:

Ayın üç gününde oruç tutacaksan on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günlerinde tut.

Camiü’s-Sağir, No: 399