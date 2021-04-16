Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Korkunç sayha! Nedir bu korkunç sayhâ? Yürekleri hoplatan bu sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar ateşe atılan ve yanıp yere düşen pervaneler gibidir.

Kària Sûresi: 1-4

HADİS:

Biriniz bir yerde konakladığında, “Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın eksiksiz sıfatlarına sığınırım” diye duâ ederse, oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

Camiü’s-Sağir, No: 492