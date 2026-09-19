Çalışarak fakirleşiyorlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çiftçiler, mazot ve girdi maliyetlerindeki artışın üretimi sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.

Çapahasan Mahallesi çiftçilerinden Güray Küçüksavran, traktör ve ekipmanlarla birlikte milyonlarca liralık yatırım yaptıklarını belirterek, “Bu şartlarda bu çiftçinin ayakta durması mümkün değil” dedi.

Çiftçilikten yıllarca geçimlerini sağladıklarını ve sahip oldukları mal varlığını bu üretim sayesinde edindiklerini ifade eden Küçüksavran, bugün ise çiftçinin çalışmasına rağmen yoksullaştığını söyledi.

Küçüksavran, “Yıllarca karnımızı bu çiftçilikten doyurduk. Edindiğimiz bütün mal varlığını bu çiftçilikten edindik. Fakat şu anda çiftçi çalışarak fakirleşiyor. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diye konuştu.

Bir başka üretici ise geçen yıl 40 lira olan akaryakıtın 100 liranın üzerine çıktığını, buğdayını 13,5 liradan sattığını belirterek “23 bin liralık gelirle, 100 lira mazotu nasıl alacağız? Ben tarlamı şimdi, mahsullerimizi kaldırdık. 13,5 liraya buğdayı sattık. Tarlamı süreceğim ama nasıl süreceğim? Mazotu, 13,5 liraya sattığım buğdayla alıp tarlamı süreceğim. Nasıl ekeceğim? Tekrar nasıl vatana ve millete faydalı olabileceğim?” diye sordu.

Aydın - Anka