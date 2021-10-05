Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah’ın havayı ve rüzgârı pek çok vazifeyle görevlendirmesinde, yağmur yüklü bulutları rüzgârlarla muhtaç olan yerlere sevk etmesinde akıllarını çalıştıranlar için Allah’ın varlık ve birliğine deliller vardır. Bakara Sûresi: 164 HADİS: Kur’ân-ı Kerîm’de en büyük âyet, “Âyete’l-Kürsî’dir. Camiü’s-Sağir, No: 683

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