05 Ekim 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Allah’ın havayı ve rüzgârı pek çok vazifeyle görevlendirmesinde, yağmur yüklü bulutları rüzgârlarla muhtaç olan yerlere sevk etmesinde akıllarını çalıştıranlar için Allah’ın varlık ve birliğine deliller vardır.
Bakara Sûresi: 164
HADİS:
Kur’ân-ı Kerîm’de en büyük âyet, “Âyete’l-Kürsî’dir.
Camiü’s-Sağir, No: 683
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