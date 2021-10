Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Vasiyeti işittikten sonra her kim bunu değiştirirse, günahı ona aittir. Allah her şeyi işitir ve her şeyi hakkıyla bilir.

Bakara Sûresi: 181

HADİS:

Selâmı yay, bolca yemek ver. Kabilenden heybetli ve saygı duyulur bir adamdan utandığın kadar olsun Allah’tan hayâ et.

Camiü’s-Sağir, No: 708