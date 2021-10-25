25 Ekim 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Vasiyeti işittikten sonra her kim bunu değiştirirse, günahı ona aittir. Allah her şeyi işitir ve her şeyi hakkıyla bilir.
Bakara Sûresi: 181
HADİS:
Selâmı yay, bolca yemek ver. Kabilenden heybetli ve saygı duyulur bir adamdan utandığın kadar olsun Allah’tan hayâ et.
Camiü’s-Sağir, No: 708
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