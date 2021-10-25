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25 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

25 Ekim 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Vasiyeti işittikten sonra her kim bunu değiştirirse, günahı ona aittir. Allah her şeyi işitir ve her şeyi hakkıyla bilir.

Bakara Sûresi: 181

HADİS:

Selâmı yay, bolca yemek ver. Kabilenden heybetli ve saygı duyulur bir adamdan utandığın kadar olsun Allah’tan hayâ et.

Camiü’s-Sağir, No: 708

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