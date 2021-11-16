Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Hepiniz tam bir teslimiyetle İslâm’a, barışa, sulh ve selâmete gelin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şüphesiz şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. Bakara Sûresi: 208 HADİS: En faziletli zikir “Lâ ilâhe illallah”, en faziletli duâ da “Elhamdülillah”tır.

Camiü’s-Sağir, No: 730

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