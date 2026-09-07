Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Melekler,) Allah’ın ikramda bulunduğu kullardır. Allah emretmedikçe onlar bir söz söylemezler; ancak Onun emriyle hareket ederler. Enbiyâ Suresi: 26-27 HADİS: Haramdan titizlikle kaçın ki insanların en çok ibadet edeni olasın. Camiü’s-Sağir, No: 3053

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