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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

05 Eylül 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Senden önce peygamber olarak gönderdiğimiz hiçbir kimse yoktur ki, ona, “Benden başka ilâh yoktur; ancak Bana ibadet edin” diye vahyetmiş olmayalım.

Enbiyâ Suresi: 25

HADİS:

Güne başlayan nice kimseler vardır ki onu tamamlayamadan ölür. Yarını bekleyen nice kimseler de vardır ki yarına çıkmadan ölür.

Camiü’s-Sağir, No: 3051

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