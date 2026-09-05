Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Senden önce peygamber olarak gönderdiğimiz hiçbir kimse yoktur ki, ona, “Benden başka ilâh yoktur; ancak Bana ibadet edin” diye vahyetmiş olmayalım.

Enbiyâ Suresi: 25

HADİS:

Güne başlayan nice kimseler vardır ki onu tamamlayamadan ölür. Yarını bekleyen nice kimseler de vardır ki yarına çıkmadan ölür.

Camiü’s-Sağir, No: 3051