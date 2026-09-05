05 Eylül 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Senden önce peygamber olarak gönderdiğimiz hiçbir kimse yoktur ki, ona, “Benden başka ilâh yoktur; ancak Bana ibadet edin” diye vahyetmiş olmayalım.
Enbiyâ Suresi: 25
HADİS:
Güne başlayan nice kimseler vardır ki onu tamamlayamadan ölür. Yarını bekleyen nice kimseler de vardır ki yarına çıkmadan ölür.
Camiü’s-Sağir, No: 3051
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