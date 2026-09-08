Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah onların yaptıklarını da bilir, yapacaklarını da. Onlar, Allah’ın râzı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve Onun korkusundan ürperirler.

Enbiyâ Suresi: 28

HADİS:

Kanaat sahibi ol ki insanların en çok şükredeni olasın.



Camiü’s-Sağir, No: 3053