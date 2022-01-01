01 Ocak 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Dinde ikrah ve zorlama yoktur. Hidâyet yolu dalâlet yolundan, iman küfürden iyice ayrılmıştır....
Bakara Sûresi: 256
HADİS:
Kuşları yuvalarında rahat bırakınız, onları ürkütmeyiniz.
Camiü’s-Sağir, No: 784
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