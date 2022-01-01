Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dinde ikrah ve zorlama yoktur. Hidâyet yolu dalâlet yolundan, iman küfürden iyice ayrılmıştır.... Bakara Sûresi: 256 HADİS: Kuşları yuvalarında rahat bırakınız, onları ürkütmeyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 784

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