17 Ocak 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah ilim ve hikmeti dilediğine verir ve Allah kime hikmet vermiş ise ona pek çok hayır vermiştir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlarlar.
Bakara Sûresi: 269
HADİS:
Benden sonra ümmetim hakkında en çok korktuğum, Kur’ân’ı yanlış tevil eden kimse ile Müslümanları idare etmeye kendisini herkesten daha lâyık görendir.
Camiü’s-Sağir, No: 805
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