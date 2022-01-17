Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah ilim ve hikmeti dilediğine verir ve Allah kime hikmet vermiş ise ona pek çok hayır vermiştir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlarlar.

Bakara Sûresi: 269

HADİS:

Benden sonra ümmetim hakkında en çok korktuğum, Kur’ân’ı yanlış tevil eden kimse ile Müslümanları idare etmeye kendisini herkesten daha lâyık görendir.

Camiü’s-Sağir, No: 805