21 Ocak 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizler hayırdan ne yaparsanız kendiniz içindir. Siz zaten iyiliklerinizi Allah için yaparsınız. Verdiğiniz sadâkaların karşılığı size fazlasıyla ödenir ve sizler hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.
Bakara Sûresi: 272
HADİS:
Çok çok secde yapın. Çünkü Allah için bir defa secde eden her Müslümanı, Allah mutlaka o secdesi sayesinde Cennette bir derece yükseltir, bir günahını da siler.
Camiü’s-Sağir, No: 810
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