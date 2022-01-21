Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizler hayırdan ne yaparsanız kendiniz içindir. Siz zaten iyiliklerinizi Allah için yaparsınız. Verdiğiniz sadâkaların karşılığı size fazlasıyla ödenir ve sizler hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

Bakara Sûresi: 272

HADİS:

Çok çok secde yapın. Çünkü Allah için bir defa secde eden her Müslümanı, Allah mutlaka o secdesi sayesinde Cennette bir derece yükseltir, bir günahını da siler.

Camiü’s-Sağir, No: 810