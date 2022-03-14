14 Mart 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey Resulüm, de ki: Sizler kalbinizden geçeni gizleseniz de açıklasanız da Allah kesinlikle bilir. Allah göklerde ve yerde ne varsa her şeyi mutlaka bilir. Allah’ın ilmi her şeyi ihata etmiştir ve kudreti her şeye galiptir.
Âl-i İmran Sûresi: 29
HADİS:
Allah’ım, beni çok şükreden, çok sabreden eyle. Beni kendi gözümde küçük, insanların nazarında büyük kıl.
Camiü’s-Sağir, No: 862
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