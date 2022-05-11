Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Resulüm, de ki: “Allah size hakikati göstermiştir. Öyle ise, İbrahim’in tevhid-i hakikî olan Hanif dinine uyun. İbrahim hiçbir zaman Allah’a şirk koşanlardan değildi.”

Âl-i İmran Suresi: 95

HADİS:

Allah’ım... Cemâline bakma lezzetini; ziyan verici bir zarara ve şaşırtıcı bir fitneye uğramadan Sana kavuşma aşkını Senden diliyorum.



Camiü’s-Sağir, No: 905