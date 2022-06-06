06 Haziran 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve Kitapların bütününe inanan kimselersiniz. Size rastladıkları zaman: “İnandık” derler, yalnız kaldıklarında da, size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizden çatlayın”. Allah kalplerde olanı bilir.
Âl-i İmran Suresi: 119
HADİS:
Sözlerin en değerlisi, Allah’ı zikretmektir. Kıssaların en güzeli, şu Kur’ân’dır. İşlerin en hayırlısı, farz olan amellerdir. Her şeyin en kötüsü, sonradan ortaya çıkan bid’alardır.
Camiü’s-Sağir, No: 934
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