Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şâyet onlar seni yalanlayacak olurlarsa sakın üzülme! Onlar senden önce de nice mu’cizeler, hikmet ve öğüt dolu sahifeler ve nurlu kitaplarla gelen peygamberleri yalanlamışlardı.

Âl-i İmran Suresi: 184

HADİS:

Eğer kâfirler Allah katındaki rahmeti bilselerdi Cennetten ümitlerini kesmezlerdi. Eğer mü’minler de Allah nezdindeki azabı bilselerdi, Cehennemden emin olmazlardı.



Camiü’s-Sağir, No: 994