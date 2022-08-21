21 Ağustos 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şâyet onlar seni yalanlayacak olurlarsa sakın üzülme! Onlar senden önce de nice mu’cizeler, hikmet ve öğüt dolu sahifeler ve nurlu kitaplarla gelen peygamberleri yalanlamışlardı.
Âl-i İmran Suresi: 184
HADİS:
Eğer kâfirler Allah katındaki rahmeti bilselerdi Cennetten ümitlerini kesmezlerdi. Eğer mü’minler de Allah nezdindeki azabı bilselerdi, Cehennemden emin olmazlardı.
Camiü’s-Sağir, No: 994
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