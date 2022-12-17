17 Aralık 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Biz sizden önce kitap verdiklerimize de, size de Allah’tan korkun diye tavsiyelerde bulunduk.
Nisâ Suresi: 131
HADİS:
Yedi kat gök, yedi kat yer ve dağlar zina eden ihtiyara lânet eder. Zina edenlerin avretlerinin kokusu bütün Cehennem halkına ezâ verir..
Camiü’s-Sağir, No: 1161
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