Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Biz sizden önce kitap verdiklerimize de, size de Allah’tan korkun diye tavsiyelerde bulunduk.

Nisâ Suresi: 131

HADİS:

Yedi kat gök, yedi kat yer ve dağlar zina eden ihtiyara lânet eder. Zina edenlerin avretlerinin kokusu bütün Cehennem halkına ezâ verir..

Camiü’s-Sağir, No: 1161