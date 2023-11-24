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24 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

24 Kasım 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah dileseydi onlar şirk koşamazlardı. Resulüm, Biz seni onların üzerinde bekçi yapmadık. Sen onların idaresinden de mesul değilsin.

En’am Suresi: 107

HADİS:

Sana Allah korkusunu tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her şeyin başıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1512

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