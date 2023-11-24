Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah dileseydi onlar şirk koşamazlardı. Resulüm, Biz seni onların üzerinde bekçi yapmadık. Sen onların idaresinden de mesul değilsin. En’am Suresi: 107 HADİS: Sana Allah korkusunu tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her şeyin başıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1512

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.