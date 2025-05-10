Şimşek işçiyi maraba gibi görüyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bugüne kadar işçilerle ilgili müspet hiçbir şey yaptığını görmediğini söyleyerek, “Çünkü onun dünyası başka, biz çalışanların dünyası başka. O, dar çerçeveden tabloya bakıyor. Bazı memur sendikaları da işçiyi öyle görüyor ki, sanki biz marabayız. Biz, lağımından çöpüne kadar, ekmeğinden savunma sanayisine kadar, yerin altına kadar çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka