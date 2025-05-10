Pakistan ve Hindistan ateşkes konusunda anlaştı

Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Hindistan-Pakistan çatışması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

Pakistan'dan ateşkes açıklaması

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dar, iki ülke arasındaki ateşkes konusunda açıklama yaptı.

Dar, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" ifadesinin ardından Pakistan'ın her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba gösterdiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance​​​​​​​ ile birlikte son 48 saat içerisinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dahil üst düzey Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ​​​​​​​aktaran Rubio, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Rubio, iki tarafın, geniş kapsamlı meseleler hakkında görüşmelere başlayacağını belirterek, Modi ve Şerif'i barış yolunu tercih ettikleri için takdir etti.