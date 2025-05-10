Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, hakkı göremeyen körler gibi olur mu? Bu Kur’ân’dan, ancak akıl sahipleri öğüt alır. Ra’d Suresi: 19 HADİS: Evlat kokusu Cennet kokusundandır. Camiü’s-Sağir, No: 2285

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