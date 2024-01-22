Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara azabımız geldiğinde, “Gerçekten biz zâlimler idik” demekten başka bir sözleri olmadı. A’râf Suresi: 5 HADİS: Nikâh düşen kadınlarla yalnızken konuşmaktan sakının. Çünkü bir kişi nikâh düşen bir kadınla başbaşa kalırsa mutlaka gönlü kayar. Camiü’s-Sağir, No: 1587

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