Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Selâm hidâyete uyanlara olsun.” Tâhâ Sûresi: 47 HADİS: Kendi yakını olsun veya olmasın yetimin bakım ve gözetimini üstlenen kişi ile ben, Cennette [şehâdet ve orta parmağını birleştirerek] şöyleyizdir. Camiü’s-Sağir, No: 2959

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