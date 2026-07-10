"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

10 Temmuz 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Azâbın ise peygamberleri yalanlayıp haktan yüz çevirenler üzerine olacağı bize vahyolunmuştur.”

Tâhâ Sûresi: 48

HADİS:

Eyyûb Aleyhisselâm insanların en yumuşak huylusu, en sabırlısı ve en çok öfkesini yutanıydı.

Camiü’s-Sağir, No: 2960

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    32 üye ülkenin liderleri Ankara'daki NATO Zirvesinde buluştu: NATO üyeleri üzerlerine düşeni yapmalı

    Kuveyt ve Bahreyn İran'ı uyardı

    Lübnan Cumhurbaşkanı ile ABD Büyükelçisi görüştü

    ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın alacak

    ABD, İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu - İran: ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak

    Ekran arttı, okuma azaldı

    "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız"

    AB hava yolu şirketlerini uyardı

    Esnaf zor günler geçiriyor

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrıı Sybıha: Şartsız ateşkese hazırız

    Netanyahu, engellemenin peşine

    Meteoroloji İstanbul ve Trakya'yı uyardı

    Hamaney için Irak'ta cenaze töreni düzenlendi

    "İran'la mutabakat benim için bitti"

    İşçi ayın yarısını vergi ve enflasyona çalıştı

    Filistin halkının acısını hisset

    Gazze’de 20 yıllık Hamas dönemi sona erdi

    İsrail’e uluslararası baskı arttırılmalı

    Netanyahu telaşlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gençlik dijitalde yön arıyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.